Genova. “Figlio mio, nutriti delle cattiverie. Sempre al tuo fianco, l’innocenza non si paga”. È quanto ha scritto sui social Daniele Portanova, padre di Manolo, centrocampista del Genoa condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per stupro di gruppo ai danni di una studentessa.

Daniele Portanova è stato difensore del Genoa tra il 2013 e il 2014, collezionando 36 presenze e 2 gol nell’arco di due stagioni. Aveva preso la fascia di capitano dopo il ritiro di Marco Rossi.

