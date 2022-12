Diano Marina, karate: i risultati dell’ASD DKD

Diano Marina. Parte da Diano Marina e prende parte alla coppa del mondo giovanile, nel favoloso palaInvent di Jesolo lido, Aaron Tremul classe 2006 tesserato dal 2012 presso la ASD DKD Diano Marina. Aaron muove i suoi primi passi in questa favolosa disciplina all’età di circa 6 anni, e a dirla tutta non è certo il migliore del suo gruppo, né per doti fisiche-atletiche, tanto meno per la sua poca predisposizione al combattimento e al contatto fisico, un bimbo mite e socievole ma con poca autostima.

Negli anni però qualcosa cambia, ed è grazie ad una famiglia che crede nei valori educativi dello sport, e che lo accompagna nel saper equilibrare gli impegni scolastici e quelli sportivi, che il ragazzo, via via intraprende la strada dell’attività agonistica di alto profilo, una strada tutta in salita, fatta di rinunce, sacrifici, gioie e dolori, come diceva il buon Beppe Mennea “soffri ma sogni”e allora per sognare Aaron si allena dalle 5 alle 8 sedute settimanali tra mattino (prima di prendere il treno per andare a scuola) e pomeriggio, oltre agli allenamenti supplettivi in alcuni weekend; ma questo, si sa, non è sufficiente perché il podio è sempre troppo stretto, e basta pochissimo per restarne fuori, quindi bisogna prestare attenzione all’alimentazione e per fino alle ore di sonno e riposo, incrementando di giorno in giorno le proprie prestazioni e calcolando in ogni dettaglio la preparazione atletica e quella mentale; sì perché nel frattempo ,Aaron è cresciuto e sta raggiungendo maggiore consapevolezza nei suoi mezzi, quindi bisogna osare…

» leggi tutto su www.riviera24.it