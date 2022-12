Ascoli. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Cino e Lillo Del Duca” è andata in scena una delle gare valevoli per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Ad affrontarsi sono state Ascoli e Genoa, due formazioni per motivi diversi accomunate dal medesimo obiettivo: la necessità della vittoria.

Alla fine, come spesso accade in questi casi, è stato 0-0, un risultato frutto di un match privo di particolari emozioni che ha evidenziato le ormai arcinote carenze offensive del Genoa.

