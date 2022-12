Giovedì 15 dicembre alle 17 viene presentato alla Spezia, in piazza Brin, un nuovo libro della scrittrice lericina Maria Luisa Eguez. Questa volta non si tratta però di un saggio o di un romanzo, come diversi altri sono stati realizzati dall’autrice negli ultimi anni, bensì di un libro di poesie: “Di acque, di terre, di cieli, di fuochi e di ogni altra forza”, pubblicato dalla casa editrice “Prometheus” di Milano. Il volume, che si avvale della prefazione di Alessandra Tarabochia, dirigente nazionale del Centro italiano femminile, sarà presentato al circolo “Fantoni” da Barbara Sussi, Paolo Stefanini ed Egidio Banti. Tutti sono invitati.

L’articolo Le poesie di Maria Luisa Eguez al Circolo Fantoni proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com