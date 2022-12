Meteo, sulla Liguria cieli sereni o poco nuvolosi con vento e temperature in calo

Liguria. L’ingresso di aria molto fredda in quota favorisce la formazione di qualche nota instabile sugli estremi della regione. Ci attendono giornate ventose e con temperature in netta diminuzione.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 11 dicembre avremo tra la notte ed il primo mattino locali episodi di instabilità sugli estremi della regione, per il resto della mattinata cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nel corso del pomeriggio non si esclude la formazione di qualche rovescio sul’imperiese, tempo stabile e prevalentemente soleggiato altrove.

