Meteo, sulla Liguria vento gelido e temperature in netta diminuzione

Genova. L’ingresso di aria molto fredda in quota favorisce la formazione di qualche nota instabile sugli estremi della regione. Ci attendono giornate ventose e con temperature in netta diminuzione.

Domenica 11 dicembre. Avvisi: nella prima parte di giornata venti forti o di burrasca da nord tra Genova e Capo Mele. Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il primo mattino locali episodi di instabilità sugli estremi della regione, per il resto della mattinata cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nel corso del pomeriggio non si esclude la formazione di qualche rovescio sull’Imperiese, tempo stabile e prevalentemente soleggiato altrove. Venti: moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti o di burrasca tra Genova e Capo Mele. Rientri meridionali sugli estremi della regione. Nella seconda parte di giornata graduale indebolimento della ventilazione, in serata risulterà debole o moderata da nord/nord-est ovunque. Mari: stirato o mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo. Temperature: in diminuzione. Costa: min +4/11°C, max +8/14°C. Interno: min -5/+6°C, max +5/+10°C (fondovalle/collina)

