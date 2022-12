Oggi è il giorno della tradizionale “messa di solidarietà”

Domenica 11 dicembre è il giorno della “Messa della solidarietà”, che quest’anno si tiene alla Spezia, nella cattedrale diocesana di Cristo Re. La presiede alle 17 il vescovo Luigi Ernesto Palletti, concelebrando con i canonici e con i sacerdoti da sempre impegnati sul fronte appunto della solidarietà. E’ una tradizione per così dire grande e bella: la Messa di Natale “del volontariato, della cooperazione e della libertà dalle dipendenze”.

Sono ben quarantaquattro anni da quando – il vescovo era allora Siro Silvestri – il consorzio “Cometa” di don Franco Martini e il centro di Crescita comunitaria, che ne fa parte, hanno iniziato ad organizzare l’evento. Oggi la Messa si tiene in stretta collaborazione con il consorzio “Campo del vescovo”, presente in Val di Vara sotto la guida di don Mario Perinetti, e con la Caritas diocesana che, diretta da don Luca Palei, opera in tutto il territorio con una vasta gamma di attività e di servizi. A sua volta, “Cometa” opera in diverse strutture: il centro della Missione di Sarzana, la “Casa Arcobaleno” di Nicola di Luni, la “Fattoria” di Caugliano, presso Fivizzano in alta Lunigiana, e Casa Nuova”, che si trova alla Spezia, nel centro del quartiere Umbertino.

