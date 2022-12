Promozione, la Carcarese ad Ospedaletti a caccia di punti salvezza: il live della partita

Ospedaletti. Partita importante in ottica salvezza nel girone A di Promozione. Oggi, al Ciccio Ozenda, si affrontano Ospedaletti e Carcarese, rispettivamente la quattordicesima e decima forza del campionato. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

I biancorossi, che hanno dimostrato il loro valore prevalentemente in trasferta, oggi vogliono replicare la vittoria dello scorso turno, la prima in campionato al Corrent, arrivata con la Golfodianese. Un pari invece per gli orange, che mancano i tre punti dallo scorso 16 ottobre quando si imposero sulla Baia Alassio. Gli unici due successi per la squadra di Espinal sono infatti arrivati proprio tra le mura di casa: oltre che con i gialloneri, gli imperiesi sono riusciti a battere anche il Celle Varazze al debutto in campionato. Poi 4 pareggi e 7 sconfitte.

