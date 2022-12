Rapallo: semaforo pedonale dei capricci, il costo sale a 24.717 euro

Nei giorni scorsi avevamo dato notizia che, a seguito dei capricci di alcune persone, politici compresi, verrà collocato in corso Matteotti, all’altezza della galleria Raggio, un semaforo a chiamata, sincronizzato però con quello all’incrocio con via Libertà. Ciò per evitare il continuo rallentamento del traffico. Il preesistente attraversamento pedonale tracciato con strisce, è pericoloso e non è previsto dal piano del traffico.

Avevamo anche scritto che il costo del semaforo sincronizzato fornito dalla ditta Sce spèa di Segrate, avrà un costo di 9.833 euro. Ciò aveva suscitato indignati commenti. Ora al costo del semaforo occorre aggiungere i lavori propedeutici affidati alla ditta Impresa Pe srl di Rapallo per un totale di 14.884 euro.

