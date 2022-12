Spazio mamma, in Via Cadorna nuovi incontri dedicati ai neo genitori

Venerdì 16 dicembre alle 10, a “Spazio mamma”, si terrà il primo degli incontri tematici aperti ai neo genitori organizzati a cura dell’associazione “La famiglia”. La psicologa Maria Marta Boscolo terrà una conversazione sul tema “Anche mamma e papà sono una coppia”. Il successivo incontro avrà luogo, sempre in via Cadorna 24 alla Spezia (Casa Massà), venerdì 13 gennaio, quando l’infermiera pediatrica Cristina Viscardi parlerà su “Neonato: istruzioni per l’uso”. “Spazio mamma” – struttura gratuita di incontri e di conversazione messa a disposizione delle mamme di bambini e bambine nel primo anno di vita – ha iniziato la sua attività la settimana scorsa, presentandosi subito come una realtà vivace ed originale. Sono a disposizione anche giochi e un “tappetone” per i piccoli. Per prenotare la partecipazione e per informazioni telefonare al numero 393. 1479654 oppure scrivere a lafamiglialaspezia@gmail.com.

