Tumori e prevenzione, all’ospedale San Martino due panchine si colorano di rosa e celeste

Genova. Una panchina rosa e una panchina celeste all’interno dell’ospedale San Martino per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori femminili e maschili. È l’iniziativa lanciata da Paola Del Guercio dell’associazione Donne Levante in collaborazione con Lilt Genova e l’Ordine dei giornalisti della Liguria.

L’appuntamento è per il 13 dicembre alle 10.45 presso il piano terra dell’Ist. I giornalisti e i direttori dei reparti ospedalieri che hanno in cura i pazienti oncologici sono invitati a offrire il proprio contributo per dipingere le due panchine “nell’interesse della popolazione tutta, di coloro che si sono ammalati in passato, di coloro che sono oggi ammalati e di quelli che si ammaleranno in futuro”.

