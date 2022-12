Una città decuplicata in settant’anni

Il Regno d’Italia, nato domenica 17 marzo 1861, volle subito conoscere il numero dei suoi abitanti, la maggior parte dei quali proveniva degli stati incorporati nel Regno di Sardegna all’atto dell’unificazione della Penisola. Così, dopo poco si procedette al primo censimento.

Per questo, a partire da quella data con cadenza decennale si effettuò il rilevamento statistico degli Italiani. L’appuntamento saltò solo in tre occasioni: nel 1881 per mancanza di fondi, nel 1941 per la guerra e nel 2021 per il covid. Vi fu pure un censimento “di medio termine” nel 1936 per sapere la consistenza demografica dell’Italia che si avviava a essere Impero.

