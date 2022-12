Volley team Arma di Taggia, i sirultati delle partite

Taggia. Ieri alle 16,30 presso il Palaruffini di Taggia, si è svolta la terza partita di seconda divisione per le ragazze del VTAT Edilizia Cresente contro il Nova di San Lorenzo al Mare. Sulla carta le giovani del coach Gallina Lorenzo arrivavano da un periodo un post difficile e quella di ieri poteva e doveva essere la partita del “riscatto”.

Un primo set praticamente “non giocato” (perso 17-25) contro delle avversarie sicuramente alla portata. Dal secondo set è cambiata la musica e, nonostante un congruo vantaggio in parte recuperato (per creare suspence) le padrone di casa si sono aggiudicate il set per 25- 22. Terzo set completamente a senso unico (25-10) mentre il quarto è stato di nuovo giocato con confusione e distrazione e a volte poco ordine in campo; set comunque chiuso sul 25-20 grazie a delle battute “pungenti” e delle buone azioni di gioco. Una vittoria che fa ben sperare e che dà tono a queste ragazze dopo un periodo

decisamente “NO”.

» leggi tutto su www.riviera24.it