Buona Destra: “L’amministrazione conceda un riconoscimento pubblico ai tifosi del Marocco che hanno pulito la piazza”

“I tifosi del Marocco che, dopo aver festeggiato in alcune vie di Spezia la storica vittoria contro la Spagna ai mondiali che si stanno disputando in Qatar, hanno ripulito in totale autonomia le piazze e le strade, teatro dei festeggiamenti,

potrebbe e dovrebbe essere l’assoluta normalità, ma invece è stata una eccezione, un esempio di civiltà, una dimostrazione di grande rispetto e di attaccamento alla Città.

Per queste ragioni Buona Destra invita l’amministrazione comunale della Spezia a destinare ai sostenitori del Marocco un pubblico riconoscimento.

Un segnale di gratitudine di una città matura, ospitale e solidale”.

Buona Destra Spezia

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com