Calcio, sconfitta dell’Imperia, il rammarico dell’allenatore Bocchi

Imperia. «C’è grande rammarico per non aver giocato al meglio». Queste le parole di Gian Luca Bocchi, allenatore dell’Imperia, all’indomani della sconfitta per 2-1 in trasferta sul campo del Forza E Coraggio 1914. «La partita era anche iniziata bene, con un paio di occasioni ben costruite sulle fasce, purtroppo abbiamo avuto una certa fragilità e un calo a livello mentale. Nel momento in cui subiamo il gioco avversario iniziamo ad arretrare, ad avere paura e quindi prestiamo il fianco agli avversari. Il primo gol del Forza E Coraggio è nato da una buona giocata sulla fascia su cui non siamo stati abbastanza attenti. A quel punto la squadra ha sbandato e abbiamo subito anche il 2-0 quasi immediatamente. Dobbiamo lavorare ancora sull’essere più attenti ai giocatori che possono metterci in difficoltà e trovare più grinta contro avversari tosti che lottano su ogni pallone».

Nonostante il risultato, il Mister ha trovato anche una nota positiva: «Nonostante la squadra sia rimasta in dieci nel secondo tempo, ha comunque provato fino alla fine a cercare il pareggio che purtroppo non è arrivato».

