Cani molecolari e droni con termocamera per trovare Carlo. Polizia e Vigili del fuoco setacciano il Canale Lunense

Proseguono senza sosta le ricerche di Carlo Solofra scomparso la mattina di sabato dopo una serata in discoteca. La Polizia di Stato con i Vigili del fuoco, i cani molecolari e sono in arrivo da Torino i droni dotati di termocamera. Il Commissariato di Sarzana assieme ai pompieri stanno battendo palmo a palmo tutta l’area attorno al luogo della sparizione. Le ricerche si stanno concentrando nella zona del Canale Lunense, nell’area di Via Camponesto, Viale XXV Aprile e dei Bozi di Saudino. Al momentonon hanno dato esito e non sarebbero stati trovati oggetti personali oppure altre tracce. Stando a quanto si apprende queste operazioni proseguiranno per tutta la notte.

Carlo Solofra, 43 anni, residente a Sarzana con la madre. Nella sera di sabato ha raggiunto la discoteca Jux Tap con gli amici con i quali si sarebbe intrattenuto fino alle 3 del mattino di domenica. Di lui poi si è persa ogni traccia, aveva il cellulare che però risulta spento. L’appello a ritrovarlo è già diventato virale sui social e la sua scheda è stata pubblicata anche tra le pagine web della trasmissione televisiva Chi l’ha visto. Tra i dettagli messi in evidenza: al momento della scomparsa Carlo indossava gli occhiali, un cappotto nero, una camicia con cappuccio a scacchi bianca e nera, una t-shirt nera e un paio di jeans scuri. Indossava scarpe da ginnastica nere con la suola bianca.

