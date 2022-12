Che tempo farà? Il meteo della settimana di Giovanni Nebbia

Imperia. «Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo da Giovanni Nebbia. Aria fredda è affluita direttamente dall’artico, ma aggirando le Alpi ha subito un effetto di compressione che ne ha sollevato le temperature, creando un muro tra il suolo e la media quota. Questo ha reso il profilo della colonna d’aria discontinuo e il cuscino freddo a terra non si è formato.

Una nuova vivacizzazione della tramontana in uscita dai valichi savonesi sta aumentando ancor di più l’effetto foehn, rendendo l’aria molto secca e scaldandola ulteriormente. Il risultato sono state le minime mitigate positivamente di 2 o 3 °C. Questa sera l’avvicinarsi del fronte perturbato da ovest non sarà

quindi in grado di sfruttare temperature basse e le nevicate saranno costrette a cadere dai 700/800 metri in su. La finestra di maltempo non si chiuderà con questo passaggio, perché avremo una replica più strutturata probabilmente tra giovedì e venerdì mattina di cui riparleremo.

