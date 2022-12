Chiavari. Parrocchia di Ri: pranzo domenica 18 e cenone di San Silvestro

Dal Consiglio pastorale della Parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri in Chiavari

Segnaliamo due opportunità di incontro in occasione delle festività natalizie organizzate dalla parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari.



L’obiettivo è crescere come comunità, offrendo significative occasioni di incontro soprattutto per chi è solo oppure attraversa difficoltà economiche e non può vivere momenti di gioia. L’ ‘invito è rivolto a tutti. In particolare si può inviare un amico o un conoscente che non ha occasioni di festeggiare in Natale con parenti o amici. Le feste per tante persone rischiano di essere tristi! Possiamo iniziare magari da un vicino di casa: in tanti condomini la solitudine è tanta. Proponiamo anche il “pranzo sospeso” o “la cena sospesa”: chi lo desidera può lasciare un’offerta in parrocchia per aggiungere un posto a tavola per persone indigenti. E’ un’occasione per vivere nel dono il vero spirito del Natale.

