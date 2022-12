Chiavari: “Porto interdetto e progetto depuratore”

Da Mirko Bettoli e Antonio Bertani consiglieri comunali in Chiavari (Ci scusiamo per la pubblicazione in ritardo per motivi tecnici)

Da qualche giorno una parte del porto turistico, uno dei fiori all’occhiello di Chiavari su cui l’amministrazione ripete da tempo di stare investendo, è interdetta anche al passaggio pedonale perché si è creata una seria problematica lungo un pennello appena realizzato. Le correnti del mare hanno eroso la parte sottostante, facendo inabissare la struttura e creando, chiaramente, una situazione di pericolo.

