Decreto anti-rave, l’intervento di Berrino fa il giro dei social

Sanremo. Sta facendo il giro del web, l’intervento del senatore sanremese di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, che in Aula, intervenendo nel primo decreto in discussione a firma del governo Meloni. «Vi siete chiesti voi, che spesso ci avete attaccato come coloro che favoriscono l’evasione, come mai dentro ai rave non c’è un pos? Come mai voi che siete ossessionati dal pos non vi siete chiesti come mai migliaia di persone mangiano, si divertono, ballano, bevono, si drogano (ma su quello neanche fuori dai rave c’è il pos), senza poter utilizzare un metodo di pagamento elettronico? Voi, paladini, ve lo siete mai chiesto?», – ha dichiarato l’esponente ligure, inveendo contro l’opposizione “ossessionata” dal pos.

