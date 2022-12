Finale Ligure. La decisione ora è definitiva anche presso il club di Via Brunenghi: Flavio Ferraro è stato esonerato.

Candido Cappa si è espresso dispiaciuto ma sottolinea: “Unica scelta da effettuare in questo momento. È la prima volta che faccio un esonero per scelta tecnica in tutti questi anni di presidenza. Noi ci vogliamo salvare a tutti i costi, quindi dobbiamo pensare esclusivamente a questo”.

» leggi tutto su www.ivg.it