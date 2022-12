Genova e San Sebastian capitale europee del Natale: in diretta per inaugurare le attività

Genova. La città di Genova e San Sebastián, località turistica sul Golfo di Biscaglia, nella regione montuosa spagnola dei Paesi Baschi, entrambe capitali europee del Natale 2022, hanno dato il via alle festività natalizie, che quest’anno le vedono gemellate, con un collegamento via web da piazza De Ferrari, in diretta streaming sulla Tv nazionale di Spagna e su Tele Cinco.

Ad accogliere gli amici spagnoli da piazza De Ferrari c’era l’assessore al Turismo del Comune Alessandra Bianchi; da San Sebastian hanno risposto il sindaco Eneko Goia e la vicesindaco Marisol Garmendia. Ad aiutare le istituzioni con le traduzioni dai rispettivi palchi Massimo Ruggero e Xabier Perez.

