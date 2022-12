‘Il vento sull’erba’, nuovo romanzo di Patrizia Fiaschi

E’ uscito nelle scorse settimane Il vento sull’erba (Castelvecchi editore), nuovo romanzo di Patrizia Fiaschi. Nata alla Spezia, dal 1999 vive in Toscana, affiancando alla professione di docente di lingua italiana l’attività di promotrice culturale. Il vento sull’erba, sua terza uscita letteraria, ha ricevuto come inedito il premio San Domenichino. Ha esordito come autrice nel 2019 per il Seme Bianco con l’opera Racconti di sale e di nebbia e nel 2021 ha pubblicato con lo stesso editore il romanzo Un giorno nuovo.

“Anno 1944 – racconta al sinossi de Il vento sull’erba -, da un piccolo borgo del levante ligure alle montagne della Valle dell’Aveto le vicende di persone alle quali la guerra ha tolto ogni cosa, tranne la speranza. Raimondo Traverso e Alberto Olivari, due giovani che appartengono a famiglie che la vita ha diversamente segnato, condividono sullo sfondo di un’amicizia destinata a interrompersi, un intreccio di inganni e di paure che metterà a rischio l’uno e porterà ad arruolarsi alla Resistenza l’altro. Negli anni a seguire il complicato periodo del dopoguerra e gli scenari politici che dominano l’Italia vedranno Alberto, testimone di un Paese e dei suoi cambiamenti, percorrere il tempo della ripresa, delle vertenze sindacali a difesa del lavoro fino a giungere al decennio delle grandi illusioni che ha visto vacillare gli ideali della prima Repubblica e oscurato il sogno italiano di un nuovo boom economico. Al fianco di Alberto una donna colta e indipendente, al secolo Nives Ferrando, staffetta della lotta partigiana e libraia in una Genova liberata che sprigiona malinconia, diventando però il principale teatro delle vicende umane dei protagonisti del romanzo, tra i quali emergono uomini che hanno scritto la storia. Un matrimonio fragile e le traversie della vita porteranno Alberto e Nives all’apice di un turbinio di sentimenti e di emozioni che li vedrà lottare per mantenere vivi gli ideali che li accomunano, mentre sullo sfondo aleggia un segreto troppo difficile da confessare. Una storia dove la forza del bene e della verità si impongono sugli errori umani e conducono i personaggi per mano nel secolo che ci ha consegnato al tempo delle incertezze e dell’indifferenza”.

