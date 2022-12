La città ha ricordato il partigiano Nello Olivieri

A quasi ottant’anni di distanza, lo scrittore Ivan Campagnolo, di Borgosesia, ha ripercorso la storia del partigiano lunigianese Nello Olivieri, originario di Mocrone, in Lunigiana, ucciso nei boschi della Valsesia, cui è dedicata la Scuola elementare di Rebocco. Il libro, che si intitola “Nello Olivieri. Vita e morte misteriosa di un eroe della Resistenza”, edito a cura dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, è stato presentato presso il Centro Studi Memoria in Rete in Via Gio Batta Valle dall’Autore e dalla giornalista Annalisa Coviello. L’evento, organizzato dall’Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea – Fondazione ETS in collaborazione con il Comune della Spezia, ha visto, tra l’altro, la partecipazione di Daniele Todaro, Sindaco del Comune di Cellio con Breia in provincia di Vercelli, dell’Assessore Giulio Guerri, in rappresentanza dell’amministrazione comunale spezzina e di alcune insegnanti della Scuola Elementare di Rebocco con la Dirigente scolastica Sandra Fabiani.

