L’Orchestra dell’Opera Carlo Felice in concerto a Monterosso

Appuntamento con l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Roland Böer, venerdì 16 dicembre, alle 21, nella Chiesa di San Giovanni Battista a Monterosso al Mare. Dopo il successo del concerto tenutosi a luglio presso il Molo dei Pescatori, Monterosso torna ad essere teatro per una notte di incredibili professionisti della musica mondiale. Lo sfondo questa volta è quello della suggestiva Chiesa di San Giovanni Battista. Il concerto al titolo “Mozart l’Italiano” è a ingresso libero ed è offerto al pubblico ligure nell’ambito della rassegna Liguria Musica. I biglietti saranno in distribuzione direttamente la sera del concerto, offerto dal Gruppo Iren, Regione Liguria e Ministero della Cultura. “Tutto parte da una falsa leggenda. Si diceva che Mozart oberato dai debiti fosse scappato, simulando di essere morto. Arrivato in Italia, la leggenda vuole che abbia preso Rossini come suo pupillo e che gli abbia dato le opere da scrivere. Quindi il successo di Rossini sarebbe frutto del successo di Mozart, il quale una volta defunto, ha costretto così Rossini a interrompere la sua attività”. L’Orchestra, composta da 38 elementi, e il Maestro Roland Boer al cembalo eseguiranno la Sinfonia n. 18 in re maggiore HH. 27 di Giovanni Battista Martini, la Sinfonia n. 33 in si bemolle maggiore K. 319 di Wolfgang Amadeus Mozart, il Concerto grosso in fa minore Per il Santo Natale op. 1 n. 8 di Pietro Antonio Locatelli e la Sinfonia n. 35 in re maggiore Haffner K. 385 di Wolfgang Amadeus Mozart.

