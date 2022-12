Moconesi: stabile la bimba di Moconesi in osservazione al Gaslini

Sono stabili e non destano preoccupazioni le condizioni della bimba di tre anni soccorsa ricoverata ieri all’Itituto Gaslini dopo un incidente avvenuto ieri mattina. Il Gaslini comunica che “‘Ia paziente è ricoverata in Rianimazione: non necessita di supporti vitali, ma è in osservazione per una grave lacerazione epatica, che non dovrebbe richiedere trattamento chirurgico ma solo, auspicabilmente, conservativo”. Resta da chiarire se la bimba è stata effettivamente investita dall’auto, come affermato in un primo momento, o se la lesione sia conseguenza di una caduta in prossimità dell’auto.

Nella foto il trasporto della bimba al Gaslini

