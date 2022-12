Natale Insieme a Busalla, a Villa Borzino “C’è aria di festa”: concerto di Andrea Bacchetti e Baby Christmas Day

Genova. Entra davvero nel vivo il programma di “Natale Insieme a Busalla” che, accanto al caratteristico mercatino nelle casette di legno di piazza Macciò e alla pista di pattinaggio di piazza Colombo, questa settimana vivrà uno dei suoi appuntamenti clou con “C’è aria di festa”, nome dell’allestimento scenografico che caratterizzerà gli interni di Villa Borzino sabato 17 e domenica 18 dicembre, tra decorazioni floreali, tovaglie di Damasco e oggetti curiosi per un’atmosfera unica e di grande suggestione, a cura dell’Ente decorazione floreale per amatori (Edfa) in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Busalla.

L’inaugurazione di “C’è aria di festa” è prevista per la serata di venerdì 16 dicembre, con la partecipazione della pianista Claudia Vento, mentre la stessa Villa Borzino ospiterà il Baby Christmas Day” con Babbo Natale e i suoi folletti domenica pomeriggio dalle 15 e in serata, alle 21, l’atteso concerto del maestro Andrea Bacchetti che presenterà il suo ultimo progetto “Da Bach a Battisti”, (prenotazioni al numero 339.6531632, oppure all’indirizzo e-mail ass.musicamica.ge@gmail.com), organizzato dall’Associazione Musicamica che già domani, martedì 13 dicembre alle 21, sempre a Villa Borzino propone il concerto “È quasi Natale”, musiche della tradizione natalizia con il soprano Eleonora Ronconi ed il tenore Giuliano Petuchoff accompagnati al pianoforte da Francesco Lamberti.

