Si è chiuso ieri sera al Santa Caterina il weekend sarzanese del presidente della Liguria Giovanni Toti che dopo gli impegni istituzionali di sabato ha riunito esponenti e sostenitori arancioni per i tradizionali auguri natalizi, già proiettati però verso le prossime amministrative cittadine. “Cristina ha fatto un lavoro straordinario, affrontando e risolvendo più problemi in quattro anni che nei quaranta precedenti – ha dichiarato – e superando anche quelle che erano le nostre aspettative più ambiziose. È un sindaco amato in città e capace di rappresentare tutti i partiti e tutta la cittadinanza, anche quella sfera più ideologica che ha trovato nella sua pragmaticità unita alla sua sensibilità un sindaco capace di ascoltare tutti e di risolvere problemi. Saremo presenti a suo sostegno con una lista – ha concluso – che affiancherà i partiti e la lista del sindaco”.

Presenti gli amministratori arancioni, dall’assessore regionale Giampedrone alla consigliera regionale Daniela Menini, fino ai sarzanesi Barbara Campi, assessore ai lavori pubblici, Luca Ponzanelli, Luca Spilamberti, Maria Grazia Avidano e il coordinatore cittadino Giacomo Battistini. Protagonisti della lista ancora il nome di Toti e il colore che quattro anni fa fece da traino alla storica affermazione del centrodestra che potrà contare ancora su Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc. Baricentro della coalizione sarà la lista civica del sindaco, indipendente dai partiti e costruita intorno alla sua figura, a cui aspirano tanti candidati in città.

L’articolo “Ponzanelli sindaco amato capace di rappresentare tutta la cittadinanza” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com