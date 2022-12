Porti un tuo libro, ne scegli uno dalla biblioteca: appuntamento al Centro anziani di Piazza Brin

Tutti i martedì al Centro anziani di Piazza Brin dalle 15.30 alle 18.00 appuntamento con ‘Scambiamoci i nostri libri’: si portano i propri libri e se ne scelgono altri tra quelli della biblioteca del centro. “Leggere – ricordano dal Centro anziani – crea empatia tra le persone e ci rende in grado di comprendere in modo più efficace i sentimenti degli altri”. In concomitanza di questa attività, alle 17.00 si tengono incontri di lettura in cui scrittori, poeti, filosofi possono leggere brani dai loro scritti coinvolgendo i presenti. Domani, martedì 13 dicembre, Massimo Marasco parlerà dell’amore.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com