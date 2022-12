“Progetti del Cuore” dona un mezzo per il trasporto dei diversamente abili al Comune di Sarzana

Si è tenuta giovedì 1° dicembre alle 11:30 presso il Municipio di Sarzana, in Piazza Matteotti la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto dato in comodato d’uso gratuito al Comune, molto attento alle necessità dei cittadini e con la volontà di rispondere in maniera sempre più puntuale e qualificata ai loro bisogni attraverso il potenziamento dei servizi socio-assistenziali.

Progetti del Cuore taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile un nuovo Fiat Doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento.

