Qualità della vita, la provincia spezzina scende al 48esimo posto: pesa il numero di denunce per droga

La 33ma edizione dell’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, pubblicata oggi certifica la leadership di Bologna, seguita sul podio da Bolzano e Firenze. E’ la quinta volta in 33 anni che la provincia emiliana arriva prima nella qualità della vita dei suoi abitanti, migliorando di 5 posizioni rispetto all’anno scorso.

Scende al 48esimo posto, invece, la provincia della Spezia, perdendo sei posizioni rispetto all’anno scorso. Nella casella più in alto si trova Lucca, che ha guadagnato 11 posizioni, mentre al 49esimo posto si piazza Lodi, che ha fatto un balzo in avanti di 8 posizioni.

Guardando alle performance delle altre province liguri balza all’occhio Genova, che si classifica al 27esimo posto (-1), Savona al 53esimo (-9) e Imperia al 72esimo (+5).

In particolare la provincia spezzina ottiene un lusinghiero 11esimo posto per quel che riguarda “Ambiente e servizi” e scende al 22esimo per “Cultura e tempo libero”, ma in tutti gli altri indicatori si assiste a una discesa ben più ripida: 48esima piazza per “Demografia e società”, 51esima per “Ricchezza e consumi”, 76esima per “Affari e lavoro” e, infine, 84esima per “Giustizia e sicurezza”.

E’ proprio in quest’ultimo comparto che la provincia spezzina ottiene il punteggio peggiore per un singolo indicatore con l’ultima posizione tra tutte le province italiane per quel che riguarda i “Reati legati agli stupefacenti”, per i quali si hanno 116 denunce ogni 100mila abitanti, rispetto a una media nazionale di 49. Il riscontro migliore, invece, gli spezzini lo hanno in relazione a “Persone con almeno il diploma”: con il 72,9 per cento degli abitanti di età compresa tra 25 e 64 anni la provincia della Spezia è quarta in Italia, dove la media è del 61,8 per cento.

