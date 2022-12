Sanremo, addio al principe scrittore Kadjar-Oussmii Said Mirza

Sanremo. Si è spento nella notte a causa di un brutto male tra le braccia dei propri cari Kadjar-Oussmii Said Mirza, scrittore sanremese di origini nobili iraniane, molto conosciuto in città. Settantuno anni compiuti, uomo di cultura con un passato anche da imprenditore, titolare negli anni ’90 del locale Lucky Duck in piazza Mameli.

Kadjar-Oussmii Said Mirza lascia la figlia Alessia, la moglie Marida, il gemello Sheriz detto il Leone. Nei correlati in fondo l’articolo intervista che Riviera24 gli aveva dedicato nel 2016.

» leggi tutto su www.riviera24.it