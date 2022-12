Sopra i box la nuova piscina del Des Anglais, i grandi alberghi cambiano ancora

Sanremo. Continua il processo di restyling che sta caratterizzando in maniera sempre più rapida e incisiva alcune delle storiche strutture alberghiere della Città dei fiori. L’ultimo investimento in ordine di tempo è stato commissionato dall’Hotel Des Anglais di corso Imperatrice. La proprietà ha acquisito negli scorsi mesi il diritto di superficie del cantiere per la realizzazione di un’autorimessa interrata attualmente in costruzione di fronte alla passeggiata a mare. Al posto del giardino “en plen air” previsto inizialmente, il Des Anglais ha opzionato parte di quello spazio per l’inserimento della sua nuova piscina con locale bar annesso. L’obiettivo della struttura guidata dal direttore Paolo Madonia è di andare completare per l’estate 2024 l’offerta di servizi di recente ampliata con la riqualificazione straordinaria della spa. La modifica progettuale con l’inserimento della previsione piscina è attesa all’attenzione della commissione paesaggio di Palazzo Bellevue. Previsto uno specchio acqueo a sfioro di circa 100 metri quadrati, per una profondità di 1,2, circondato da un giardino naturale piantumato con essenze mediterranee selezionate dall’agronomo Stefano Anfosso di Sanremo.

A curare il progetto della piscina è l’architetto Rostislava Nikolova di Sanremo che già si era occupata dello studio architettonico commissionato dalla Imperatrice 2000 srl, la società committente degli 86 box in costruzione, acquistabili esclusivamente come di pertinenza di altre unità immobiliari. A garanzia del rispetto di questo determinato vincolo, tra il soggetto attuatore e il municipio era stata stipulata una convenzione secondo la quale i garage rimasti eventualmente invenduti potranno diventare dei posti auto pubblici con accesso a rotazione. Fine lavori novembre 2024.

