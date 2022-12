Taggia. In occasione del rinnovo delle cariche associative del settore accessori Confindustria Nautica è stato eletto Emanuele Maria Valdenassi, in rappresentanza dell’omonima azienda di Arma di Taggia, leader nella fornitura di arredi di qualità per esterni.

«E’ con grande soddisfazione che accolgo la notizia della mia elezione che mi consentirà di rappresentare in ambito Confindustria Nautica nazionale la voce del Ponente Ligure», afferma Emanuele Maria Valdenassi.

