Valbormida, assunzione di cinque assistenti sociali e nuovi servizi per anziani e disabili: ecco i progetti del Distretto Socio Sanitario

Cairo Montenotte. Assunzione di cinque assistenti sociali, servizi di assistenza domiciliare ad anziani e disabili e un progetto di pronta accoglienza per le persone in difficoltà economica. Sono queste le iniziative di cui hanno parlato oggi pomeriggio i sindaci del Distretto socio sanitario della Bormide, riunitisi anche per incontrare Luca Corti, nuovo direttore sanitario del distretto.

Molti di questi progetti sono finanziati dai fondi Pnrr, l’obiettivo è aumentare l’assistenza alle categorie fragili.

» leggi tutto su www.ivg.it