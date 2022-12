Amt Genova, Pd: “Preoccupazione sui conti, Bucci faccia chiarezza”

Genova. “Quanto sta accadendo in queste ore nelle sedute di Commissione di discussione del Bilancio della sesta città d’Italia è scandaloso. Il consiglio è privato degli strumenti per poter partecipare alla discussione sul futuro del Comune di Genova. La stessa cosa viene denunciata dalle organizzazioni sindacali, chiamate a partecipare solo con poche ore di preavviso e senza che venga fornita alcuna documentazione”, lo scrive il gruppo del Pd in consiglio comunale.

“Ancora nella giornata di ieri abbiamo chiesto a gran voce chiarezza sulla situazione di AMmt all’Assessore Campora e sul perché nella commissione dove si discuteva il futuro dell’azienda non fosse presente il presidente Beltrami – attaccano i Dem . Abbiamo ricevuto risposte vaghe ed evasive, dopo mesi in cui sia l’assessore Campora che il sindaco Bucci hanno sempre detto che non c’erano problemi per i conti dell’azienda”.

