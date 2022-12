Savona. La giornata inizia in salita per gli automobilisti liguri, in particolare per coloro che si trovano in A10, dove il vento forte sta creando disagi e sono già presenti alcuni km di code.

Al momento, si registra una coda di circa 4km tra Savona Savona e Spotorno in direzione Francia, causa lavori. Coda di 1km anche tra Borghetto e Albenga in direzione Francia, sempre causa lavori.

