Benefit, lo speciale regalo per ogni dipendente delle aziende “Gallo” di Finale: buoni di 500 euro

Finale Ligure. Le storiche aziende dell’area industriale finalese ”Gallo & C Sas” e la “Gallo Logistic srl” hanno deciso di aderire al decreto legge 115/2022, che ha innalzato la soglia del cosiddetto “fringe benefits” e di erogare un aiuto a tutti i loro 30 dipendenti. Una sorta di “regalo natalizio” in un momento economico non certo semplice per tante famiglie, una forma anche di ringraziamento per l’attività svolta ogni giorno per la crescita delle due imprese del settore alimentare e logistico.

Per i dipendenti sono previsti buoni benzina e buoni spesa per un importo di 500 euro. L’ultimo dispositivo normativo amplia le opzioni di benefit aziendale, previsto come forma di retribuzione non in denaro, con la concessione al dipendente dell’uso di beni aziendali (auto, telefono cellulare, computer…) o la fruizione di servizi (corsi di istruzione), a prescindere dal fatto che essi avvengano nell’ambito dell’attività lavorativa.

