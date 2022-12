Candia (Lista Sansa): “Canaline per il trasporto delle bici nelle nuove stazioni genovesi”

“A differenza di altre Regioni dove in tutte le nuove stazioni vengono installate canaline per il trasporto delle bici, in Liguria ad oggi non ne abbiamo nemmeno una, per questo abbiamo chiesto alla Regione di attivarsi da subito e in modo concreto“. Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’interrogazione presentata durante il Consiglio regionale di oggi dalla consigliere della Lista Sansa, Selena Candia.

“In un’ottica di mobilità sempre più sostenibile e caratterizzata dall’intermodalità di mezzi come il treno e la bici, Regione Liguria ha il compito di attivarsi per favorire la diffusione di questi modo di spostarsi – sottolinea Candia -. Nello specifico dell’interrogazione che ho presentato, le canaline per le bici sono una soluzione facilmente attuabile ed economica che permetterebbe l’accesso, con facilità, alle biciclette nelle stazioni”.

» leggi tutto su www.genova24.it