Classi al freddo, la preside della Daneo chiude la scuola per due giorni: impianto non funzionante

Genova. Niente riscaldamento per le classi e Michela Casareto, la dirigente della primaria Daneo, IC Maddalena Bertani, nel centro storico di Genova, è stata costretta a prendere una decisione estrema: chiudere la scuola. Così mentre a poche decine di metri in linea d’aria il consiglio comunale si svolgeva con una temperatura ben oltre i 19 gradi stabiliti per legge i tecnici del Comune accertavano la presenza di una perdita nell’impianto a servizio dell’istituto in via Della Concezione.

La comunicazione è arrivata nel tardo pomeriggio di martedì 13 dicembre ai genitori degli alunni e al personale scolastico con un provvedimento di sospensione dell’attività scolastica relativo, almeno, alle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre.

» leggi tutto su www.genova24.it