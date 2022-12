Dall’intera giornata a quattro ore, rimodulato lo sciopero dei trasporti

Atc Esercizio comunica che le organizzazioni sindacali Cgil e Uil hanno rimodulato lo sciopero regionale dei trasporti da 24 ore a 4 ore per tutto il personale per la giornata di venerdì prossimo, 16 dicembre. In particolare, lo sciopero per il personale di linea e delle officine sarà dalle ore 11:00 alle ore 15:00, mentre per il personale degli uffici riguarderà le ultime quattro ore del turno. “Alla fine dell’astensione potranno verificarsi ritardi in quanto il personale si presenterà ad assumere servizio nei vari depositi. Si comunica alla gentile clientela che l’ultimo sciopero proclamato ha avuto un’adesione del 50 per cento del personale Aziendale comandato in servizio”, informa la nota Atc.

