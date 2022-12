Gratarola risponde a Ugolini: “Prenoto salute è un sistema innovativo ed efficiente”

“In merito a quanto dichiarato dal consigliere Ugolini, rispetto alle prenotazioni di prestazioni di diagnostica e di visite specialistiche, è da considerare imprecisa l’affermazione secondo cui il 40% dei liguri non riesce ad ottenere la prenotazione”. L’ assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così alle parole del consigliere di opposizione oggi a margine del consiglio regionale.

“Grazie agli innovativi strumenti digitali messi a disposizione da Liguria Digitale (Prenoto Salute), le possibilità di prenotare le prestazioni individuando la soluzione più idonea per il cittadino sono decisamente aumentate- aggiunge Gratarola- Peraltro, per le persone poco abituate all’utilizzo dei sistemi informatici, restano a disposizione anche tutti gli altri strumenti tradizionali attraverso il CUP. Non solo. Entro i primi mesi del 2023 ‘Prenoto Salute’ diventerà piattaforma universale a disposizione sia del CUP, sia delle farmacie, sia del singolo cittadino. Intanto, grazie alle novità introdotte e già utilizzate da migliaia di liguri, il sistema di prenotazione è stato reso più efficiente e la percentuale di persone che non hanno trovato in prima istanza l’accesso alla prenotazione si è fortemente ridotta. Con Prenoto Salute è anche più facile disdire e dall’attivazione del servizio a oggi sono state circa 8500, il che significa aver liberato spazi nelle liste”.

