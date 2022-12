I ragazzi della diocesi di Ragusa in visita a Savona

Savona. Nei prossimi giorni gli operatori della Caritas, un gruppo di giovani e le rispettive famiglie della diocesi di Ragusa saranno in visita a Savona. L’occasione è speciale: i ragazzi che frequentano le scuole della cintura ragusana sono coinvolti infatti in un progetto “uno per tutti” che ha dato vita ad una mostra e uno spettacolo teatrale. Alcuni di essi lasceranno la Sicilia per la prima volta.

Da venerdì 16 a martedì 20 dicembre dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18 nelle sale espositive della Curia Vescovile, in piazza Vescovato 13R, sarà visitabile la mostra fotografica “Ri-belli per…”, che mette a confronto i due progetti contro la povertà educativa “Ri-belli” (Caritas di Ragusa) e “La Scuola che SogniAMO” (Caritas di Savona-Noli). L’esposizione è promossa dalla Fondazione ComunitàServizi onlus, dall’Ufficio Missioni e Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli e dall’associazione I Tetti Colorati. L’inaugurazione è in programma il 16 dicembre alle 17:30. L’ingresso sarà gratuito.

