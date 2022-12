Il Pd aderisce al corteo di venerdì: “Il fascismo non è un’opinione, è un crimine”

Il coordinamento provinciale del Partito democratico della Spezia aderisce alla manifestazione-corteo antifascista indetto per venerdì 16 dicembre alle ore 17.30, con ritrovo sotto la Prefettura, “contro la prepotenza fascista, per l’agibilità politica e democratica. Il fascismo non è un’opinione, è un crimine” si legge nella nota del segretario Dem Iacopo Montefiori.

“Manifestiamo convintamente e aderiamo all’appello uscito in queste ore sugli organi di stampa per porre fine all’escalation di episodi di stampo fascista a cui assistiamo da mesi – prosegue -, culminati con l’aggressione notturna al Circolo arci del canaletto, di qualche settimana fa. Manifestiamo per porre fine alla spirale di atti violenti che purtroppo, anche in queste ore si sono verificati nella nostra città, partecipiamo a difesa della democrazia e dell’antifascismo”.

Il corteo muoverà dalla Prefettura diretto al monumento alla Resistenza ai giardini pubblici.

