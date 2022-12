Innocenti: “Guccinelli ha aperto alla cementificazione e ha concesso spazio alla grande distribuzione”

“Renzo Guccinelli è stato protagonista di 40 anni di gestione incontrollata del potere a Sarzana e dell’ultimo PRG, che ha concesso uno straordinario spazio alla grande distribuzione nella variante: un errore clamoroso, che ha aperto alla cementificazione incontrollata all’esterno del centro storico e che ha contribuito alla depauperazione del suo tessuto commerciale. Noi abbiamo una visione decisamente diversa di Sarzana: meno supermercati, storica grande passione di Guccinelli anche da assessore regionale, meno consumo di suolo, una Sarzana più moderna, verde, sostenibile e accessibile, che ci ha portato ad avviare percorsi di opere pubbliche ambiziose attorno alle quali si sta già sviluppando il piano e quindi la città del futuro con la nuova viabilità della Bradia, una nuova scuola che andrà a rivoluzionare il quartiere della stazione, la restituzione alla città di scheletri incompiuti del passato come la piscina di Santa Caterina, seguendo il principio che è meglio recuperare e riqualificare l’esistente che imporre volumi nuovi. Proprio l’anno scorso Regione Liguria ha varato la nuova legge urbanistica regionale, che prevede il nuovo strumento del PUL a cui stanno lavorando i nostri uffici con Boeri e associati: la prossima legislatura sarà quella del nuovo piano urbanistico, per superare finalmente i disastri del passato.

È facile parlare di salvaguardia dell’ambiente e del territorio quando, di fatto, questi sono sempre stati maltrattati e minimamente considerati nel passato. Servono i fatti e non solo le intenzioni. Negli ultimi 4 anni abbiamo raggiunto più traguardi che negli ultimi 40: e questo è un dato certo!”.

Lucia Innocenti, capogruppo Lega Sarzana

