Sono proseguite senza sosta per tutta la giornata e, purtroppo, senza esiti rilevanti, le ricerche di Carlo Solofra, il 43enne del quale si sono perse le tracce dalla notte fra sabato e domenica, quando ha lasciato il Jux Tap sulla Variante a Sarzana senza fare ritorno a casa. Vigili del Fuoco e Polizia di Stato hanno setacciato ogni centimetro dell’area antistante, fra i Bozi di Saudino, viale XXV Aprile e via Camponesto ma senza risultati. Da domattina, d’accordo con Prefettura e Questura, il personale del Commissariato coordinato dalla dirigente Annamaria Ciccariello inizierà una seconda fase investigativa con l’analisi dell’ingente mole di riprese recuperate dalle telecamere – anche private – presenti nella zona. Si tratta di circa quattro ore di girato, concentrato fra le 3 e le 7 del mattino dal quale gli inquirenti sperano di poter ricostruire un possibile itinerario seguito dall’uomo prima di svanire nel nulla. Un lavoro di intelligence già utilizzato con successo in estate nel duplice omicidio delle prostitute ma che sarà applicato stavolta in un contesto molto diverso. Il quadro emerso anche dalle testimonianze raccolte è infatti quello di una persona tranquilla molto affezionata alla propria famiglia che non avrebbe avuto motivi per far perdere le proprie tracce. Intanto le ricerche dei Vigili del Fuoco riprenderanno tenendo anche in particolare considerazione il fitto reticolato di canali e piccoli corsi d’acqua che nel gennaio 2021 sviarono le indagini sulle ultime ore di Elisa Bongiorni, vittima di un incidente stradale sull’Aurelia ma il cui cadavere fu ritrovato sul litorale di Marina di Carrara, mentre lo scooter era arrivato fra via Navonella e via Chiassina.

L’articolo Le ricerche di Carlo Solofra non hanno ancora dato risultati, inizia l’analisi dei filmati proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com