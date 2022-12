Lega Savona in aiuto alla famiglie per l’iscrizione online al prossimo anno scolastico

Savona. Dopo il riscontro positivo dello scorso anno, la Lega di Savona ha deciso di rimettersi al servizio dei cittadini per agevolare quanti abbiano difficoltà nelle iscrizioni on line alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024.

“Scuola ed istruzione sono tra i temi più cari che stanno a cuore alla Lega – afferma il segretario cittadino Giorgio Calabria – grazie all’ impegno e alla disponibilità della nostra socia militante Valentina Mazzieri, si ripropone l’iniziativa già avviata lo scorso anno per superare la giungla burocratica che rende a volte difficile l’accesso a un diritto fondamentale come il diritto allo studio mettendo a disposizione un servizio utile e gratuito.”

» leggi tutto su www.ivg.it