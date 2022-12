Maggiordomo di quartiere, Giampedrone: “Il servizio sarà riattivato in primavera”

Liguria. Riprenderà in primavera il servizio del maggiordomo di quartiere, sperimentazione avviata a ottobre 2020 dalla Regione Liguria e in scadenza alla fine del 2022. Lo ha annunciato in consiglio regionale l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone rispondendo a due interrogazioni presentate da Gianni Pastorino di Linea Condivisa e da Roberto Arboscello del Pd.

“Il bando uscirà a gennaio – ha confermato Giampedrone -. Essendo tarato come servizio sperimentale aveva una sua naturale scadenza. Non possiamo decidere noi chi gestisce il servizio perché deve andare a gara. Valuteremo se fare qualcosa che esca dalla sperimentalità e sia invece più strutturato in modo da garantire anche una procedura di interregno per dare continuità. Entro primavera il pacchetto sarà riattivato. Abbiamo già avviato colloqui con i portatori di interesse”.

» leggi tutto su www.ivg.it