Genova. Prosegue lo scontro tra consulenti in vista dell’udienza del 22 dicembre in cui si discuterà la perizia psichiatrica su Alberto Scagni, il 42enne che il primo maggio ha ucciso la sorella Alice con 20 coltellate. Secondo Elvezio Pirfo, il perito del giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni, Alberto e’ semi infermo ma capace di stare in giudizio.

Per il consulente della famiglia e’ totalmente incapace mentre per quello della procura Giacomo Mongodi e’ pienamente capace.

