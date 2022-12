Pallanuoto F/ Rapallo batte la Fllorentia e sale a quota 12

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

Quella disputata alla “Poggiolino” di Rapallo sabato scorso era l’ultima uscita ufficiale del 2022 per il Rapallo pallanuoto, che si aggiudica altri tre punti pesantissimi ai danni della Rari Nantes Florentia, finale 11 a 7.

Chiude in bellezza il Rapallo, che arriva alla sosta per le festività natalizie, con un bottino di 12 punti e la quarta posizione in classifica condivisa con la Pallanuoto Trieste, in virtù della sconfitta subita dalle alambardate nell’ultima gara.

“Il primo bilancio per questo scorcio di stagione è sicuramente positivo, – così il Coach delle giallo blu Luca Antonucci, che poi aggiunge – abbiamo rispettato il ruolino di marcia che ci eravamo prefissati, almeno nelle nostre intenzioni. Sono state giocate sette delle nove gare previste nel girone di andata, dopo la sosta ci attende la trasferta a Catania con la Pallanuoto Brizz Acireale, un appuntamento molto importante perché si tratta di uno scontro diretto in ottica salvezza, poi chiuderemo il girone con il Plebiscito Padova, una delle candidate al titolo. Mi ritengo soddisfatto di quanto fatto fin ora, soprattutto perché nelle ultime settimane abbiamo giocato gare fondamentali facendo fronte a diversi infortuni e malanni. Da questo punto di vista le ragazze sono state straordinarie dimostrando attaccamento alla squadra e grande spirito di sacrificio. Tuttavia sono tante le situazioni da migliorare, e solo lavorando si possono ridurre gli errori, approfitteremo della pausa per correggere tutti gli aspetti che analizziamo di volta in volta e speriamo di poter recuperare anche le giocatrici acciaccate.”

